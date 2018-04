Zenga: "Nella vita cambia tutto, tranne l'amore per l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Tolti i primissimi anni della mia vita, gli altri 50 li ho vissuti tutti affianco all'Inter. Si cambiano tante cose, ma la fede per una squadra mai". Parole e musica di Walter Zenga, uno che l'Inter ce l'ha nel sangue, intervistato in esclusiva da Inter TV in occasione del suo ingresso nella Hall Of Fame nerazzurra. "Ho indossato la maglia dell'Inter per l'ultima volta più di venti anni fa, eppure l'accoglienza che ricevo ogni volta che torno a San Siro mi fa sempre piangere dalla felicità. Penso che questo sia il riconoscimento più ambito e più bello di tutta la mia carriera. Il premio l'ho già messo in bella vista, guai a chi me lo tocca: devono vederlo tutti quando entrano in casa mia", ha detto.