Zenga su Meret: "Folgorato dalle sue qualità. Sarà il titolare del Napoli"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Walter Zenga, ex portiere, è intervenuto a Il Mattino: "Attenzione perché nel Napoli quando Meret starà bene toccherà a lui. Lo scorso anno a Crotone rimasi folgorato quando lo vidi difendere la porta della Spal: personalità, attenzione, visione. Certo, il Napoli non è la Spal, ma ha 21 anni. Non è un bambino...".