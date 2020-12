Zenit-Borussia Dortmund 1-2, le pagelle: Witsel decisivo, Reus e Brandt girano a vuoto

vedi letture

ZENIT-BORUSSIA DORTMUND 1-2 (16’ Driussi (Z), 68’ Piszczek, 78’ Witsel)

ZENIT

Kerzhakov 6 - Sempre attento quando viene chiamato in causa dagli attaccanti avversari, nel finale di primo tempo è fortunato quando Reus colpisce il palo. Non può nulla sui due gol subiti.

Sutormin 6 - Dalle sue parti il Borussia fatica a creare grattacapi alla difesa di Semak. Chiude bene Brandt, escludendolo quasi dal gioco.

Prokhin 6 - Qualche pasticcio con il pallone tra i piedi, ma poi riesce sempre a metterci una pezza. Ha il suo gran da fare contro Reus.

Rakitskiy 7 - Tra i migliori in campo dei russi: tosto e deciso negli interventi, sicuro quando c’è da impostare il gioco. Di sicuro affidamento. E quando esce lui, lo Zenit prende due gol (Dal 67’ Lovren 5.5- Non entra con la sua solita sicurezza, guida la difesa nel finale di gara sbandando un po’).

Santos 5.5 - Spinge meno rispetto a Sutormin e in difesa concede poco a Passlack, che è quello che gli chiede principalmente il proprio allenatore. Nel finale soffre molto.

Kuzaev 6.5 - Sempre l’ultimo a mollare e l’immagine è quel pallone recuperato a fine primo tempo, quando tutti erano quasi disinteressati alla fine della corsa della sfera (Dal 60’ Wendel 5.5 - Dovrebbe dare la scossa, sfruttare la sua velocità, e invece non si nota).

Ozdoev 6.5 - Dà sostanza e muscoli a centrocampo, dirige il traffico diventando da subito padrone del settore centrale (Dal 79’ Krugovoy s.v.).

Barrios 6 - Anche lui, come Ozdoev, dirige il traffico in mediana. Sicuro e preciso nelle chiusure, bravo quando c’è da dare il via alle ripartenze dei compagni.

Malcom 6 - Non è il calciatore apprezzato a Barcellona, ma è comunque iperattivo: fa avanti e indietro di continuo sulla fascia destra, suo l’assist per il gol di Driussi. Cala nel secondo tempo (Dal 79’ Karavaev s.v.).

Driussi 6.5 - Trova il gol che rompe il ghiaccio, sfruttando una fortunata deviazione di Hummels. Si dà molto da fare, corre tanto ed è una mina vagante tra le maglie giallonere. Anche lui crolla un po’ fisicamente nella ripresa (Dal 60’ Dzyuba 5.5 - Non riesce a lasciare il segno e nemmeno a far salire la squadra. Impalpabile).

Azmoun 6.5 - Non dà punti di riferimento ai difensori avversari, sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi. Trova anche il possibile 2-0, ma ha un piede oltre la linea del fuorigioco.

BORUSSIA DORTMUND

Hitz 7 - Non può assolutamente nulla sul tiro, sporcato da una deviazione di Hummels, di Driussi. A inizio ripresa compie una super doppia parata che tiene a galla i compagni.

Piszczek 6.5 - Sempre un po’ in ritardo nelle chiusure sui mobilissimi Azmoun e Driussi. Non una gran primo tempo, poi ritrova la bussola e segna anche il gol che dà la scossa: croce e delizia (Dal 74’ Sancho s.v.).

Hummels 6.5 - A parte la deviazione, sfortunata e involontaria, sul tiro di Driussi, se la cava dignitosamente contro Azmoun. Solito baluardo difensivo, firma l’assist per il gol dell’1-1 (Dal 73’ Zagadou 6 - Un paio di chiusure degne di nota nel convulso finale).

Can 6.5 - Gioca bene, è sempre lui a dare il via alla manovra dalle retrovie. E quando può si spinge in avanti per creare superiorità numerica.

Passlack 5 - Sbaglia spesso l’ultima giocata, quindi tutto ciò che gli viene chiesto nella metà campo avversaria. E in difesa soffre e non poco le discese di Kuzaev. (Dal 57’ Reyna 5.5 - Non entra con la testa giusta).

Bellingham 5.5 - Nel finale di primo tempo ha una ghiotta occasione per rimettere in carreggiata i suoi, ma sbaglia clamorosamente il colpo di testa. Soffre maledettamente le incursioni di Driussi e Ozdoev.

Witsel 7 - Ogni pallone passa dai suoi piedi: non all’apice della sua carriera, ma è ancora determinante. E poi trova il gol-vittoria.

Schulz 6 - Spinge molto a sinistra, riesce spesso ad arrivare al cross. In difesa duella ad armi pari con Malcom.

Brandt 5 - Il peggiore in campo per la squadra di Favre, sbaglia tutto e di più e soprattutto non riesce a trovare la propria collocazione in campo. A vuoto (Dal 57’ Moukoko 5.5 - Non si nota, tocca pochissimi palloni).

Hazard 6 - Si dà da fare, insieme a Reus, ma i compagni solo lenti e impacciati. Ha poche occasioni per far male a Kerzhakov (Dall’83’ Knauff s.v.).

Reus 5.5 - Colpisce il palo sul primo tiro in porta della sua partita ed è l’unico lampo della serata. Si muove molto, ma spesso si sacrifica per la squadra e lascia un buco in avanti.