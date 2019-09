© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La visita di Jindong Zhang a Milano non nasconde solo il desiderio di incontrare l'Inter e di assistere al match di Champions di oggi pomeriggio a San Siro contro lo Slavia Praga - sottolinea il Corriere dello Sport -, ma anche interessi commerciali molto importanti. Insieme a Mister Suning - si legge - ieri sera infatti a cena c'era anche Xu Jiayin, fondatore e presidente di Evergrande Group, holding con sede a Guangzhou che è il secondo sviluppatore di real estate in Cina e il brand più importante del settore in tutto il mondo. In Cina Evergrande ha già interessi con Suning, ma la collaborazione potrebbe estendersi al Vecchio Continente. Come? Evergrande potrebbe diventare il prossimo sponsor di maglia dell'Inter e sostituire Pirelli nonostante con la nota azienda di pneumatici la partnership duri da oltre 20 anni.