© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron dell'Inter, Steven Zhang, ha in serbo una sorpresa per i tifosi interisti. Non un colpo di mercato, quanto rebranding interno: la sua squadra cinese, lo Jiangsu Suning, potrebbe cambiare nome in Jiangsu International Football Club. Questo perché il governo cinese vuole che tutti i club perdano la dicitura dello sponsor, come spiega Il Corriere dello Sport.