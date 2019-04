Zidane: "Napoli su Valverde? Mai parlato di lui con Ancelotti. Bene Isco"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, intervistato da Movistar Partidazo, ha commentato il pareggio a reti inviolate col Getafe di ieri sera, oltre a parlare del futuro di Isco e di Valverde: "Meritavamo molto di più, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti. Siamo molto arrabbiati per questo 0-0, la squadra ha fatto una buona prestazione. Ci mancano tre gare e le prepareremo nel migliore dei modi".

Sul futuro di Isco: "Qui sono tutti importanti, tutti hanno spazio. Sono contento per il suo lavoro contro il Getafe".

Sull'interesse del Napoli per il giovane centrocampista Federico Valverde: "Non ho mai parlato con Ancelotti del giocatore".