Zidane su Iniesta: "Ammiro il suo calcio, gli auguro il meglio"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche dell'addio al Barcellona di Andrés Iniesta: "Mi piacciono le persone che mostrano tutto in campo e fuori sono più calme. Posso spendere solo buone parole per lui e grande ammirazione per il suo calcio. Gli auguro il meglio come calciatore e come persona. Avrebbe meritato il Pallone D'Oro, soprattutto quando ha vinto la Coppa del Mondo con la Spagna".