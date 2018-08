Ziliani sul Fatto Quotidiano sul calcio italiano: "Sotto il vestito niente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fondo sul campionato sul Fatto Quotidiano oggi in edicola. "Sotto il vestito niente", scrive Paolo Ziliani. "Applausi per il passeggero d'onore, Cristiano Ronaldo, peccato che a sferragliare sia stata solo la locomotiva mentre tutte le altre carrozze, a cominciare dalla Serie B e dalla Serie C, si sono sgabciate e tornate in deposito per le riparazioni del caso. E insomma, fuor di metafora: c'è il rischio sciopero per il calcio italiano".