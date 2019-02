Ex n.1 azzurro, "tra i pali ne ho visti pochi come lui"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Gordon Banks era il mio idolo da giovane. Ho appreso della sua morte con enorme tristezza. Per me è stato tra i più grandi portieri in assoluto, tra i pali ne ho visti pochi come lui". Così Dino Zoff commenta la scomparsa del portiere inglese Gordon Banks, ai microfoni di 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport. "Resta indimenticabile non solo la sua vittoria al Mondiale del 1966, ma in particolare la mitica parata su Pelè - ricorda l'ex portiere e ct azzurro, a sua volta campione del mondo nel 1982 -. E chi se la scorda, specie se pensate che difficilmente le gesta di noi portieri vengono ricordate. Purtroppo, quello del portiere è un ruolo che difficilmente riceve premi come il Pallone d'Oro. Un premio che Banks avrebbe meritato".