Zoff consiglia Donnarumma: "Alla sua età poco logico crearsi problemi "

© foto di Federico De Luca

Dino Zoff, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato a gazzamercato dell'eventuale ritiro a fine stagione del portiere della Juve e del futuro tra i pali della Nazionale: "Non voglio intervenire sulla questione: Gigi e la Juve sanno sicuramente meglio di me cosa fare. Spetta solo a loro incontrarsi e decidere cosa fare".

Alle spalle di Buffon c’è una generazione emergente di portieri. Siamo in buone mani?

"Ci sono tanti ragazzi interessanti. Donnarumma che ormai non è più una sorpresa, ma anche Perin che gioca da diversi anni e infine Cragno e Meret: stanno facendo molto bene".

Alcuni di loro (Perin, Meret e Cragno) sono in lizza per il dopo Reina a Napoli. Sono pronti a un’eredità così importante?

"Meret e Cragno sono buone promesse e stanno facendo bene, però non vorrei creare troppe aspettative. Bisogna vedere poi l’impatto con una piazza così importante. La base sicuramente c’è".

Donnarumma viene valutato dal Milan circa 70 milioni di euro e Raiola vorrebbe portarlo via dai rossoneri per trasferirlo in una big. Scelta giusta?

"Al di là delle valutazioni economiche che non mi competono, credo che crearsi problemi del genere a questa età mi sembra poco logico. Deve pensare solo a giocare in una grande squadra come il Milan, non sta giocando in Serie B ma in una bella squadra, una delle società più importanti".