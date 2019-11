Zoff: "Donnarumma si giocherà il posto con Meret. Juve favorita"

© foto di Federico De Luca

L’ex portiere Dino Zoff ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “L’Italia di Mancini? Siamo forti e giochiamo bene. Si vede che il lavoro è stato impostato sulla qualità. Questa squadra mi piace, il ct è bravo, i numeri sono importanti e le vittorie non mancano (10 di fila ndr). C’è fiducia nell’ambiente. Donnarumma titolare? Gigio è forte, molto forte. E secondo me può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento Mancini ha scelto il milanista ed è giusto così. Meret? Le qualità per far bene le ha. Gli auguro di fare la mia stessa carriera, come lo auguro a Donnarumma e a Gollini, un altro con la stoffa dei grandi”.

Sulla Serie A - “Juve insuperabile? Siamo all’inizio, ci vuole tempo per capirlo. Se valutiamo la rosa, e non solo gli undici, la Juve è di gran lunga la favorita. L’Inter di Conte sta facendo bene, non so se basterà. Anno giusto per la Champions? “Di passi in avanti ne hanno compiuti tanti ultimamente. Credo che possano avere ottime chance in questa stagione. La concorrenza si è ridotta tra le squadre di vertice: le spagnole hanno problemi, le tedesche anche. Rimangono forse le inglesi o il Psg, ma la Juve è al loro stesso livello".



Capitolo quarto posto - “Inter e Napoli le vedo più avanti, almeno seconda e terza. Per le altre sarà una bella lotta. La Lazio forse mi sembra più pronta, ha un bel potenziale e lo sta esprimendo. Ci sarà da divertirsi”.