© foto di Federico De Luca

"Non scherziamo". Qual è la rosa della Juventus più forte di sempre? Tuttosport lo ha chiesto a diversi campioni del passato bianconero. Dino Zoff non ha dubbi: "La Juve ne passato ha scritto pagine di storia, ma il paragone non regge: oggi se esce Ronaldo entra Dybala, in una rosa da 23-24 giocatori di livello mondiale".