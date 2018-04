Zoff su Juve-Napoli: "I bianconeri non sono stanchi. Allegri e Sarri il top"

© foto di Federico De Luca

In vista del big match Scudetto tra Juventus e Napoli in programma per domenica sera all'Allianz Stadium, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex portiere e capitano bianconero Dino Zoff: "Sia Juventus, sia Napoli sono squadre molto ben organizzate e dunque staranno molto attente a non lasciare spazio alle conclusioni dei fantasisti avversari. Anche se qualche sbavatura in difesa l’hanno avuta ultimamente. Ritengo che quando si gioca per lo Scudetto tutti siano concentrati per dare il meglio. E se ci sono meno errori nella fase difensiva, diventa più difficile sbloccarla. Ma mi aspetto comunque una bella gara, perché le rose dei due club sono importanti. Perché chi la vince farebbe un bel passo di avvicinamento verso lo Scudetto. Juve che paga le fatiche di Champions? Io non credo alla stanchezza. E poi la reazione contro la Sampdoria c’è stata e i bianconeri hanno vinto nettamente e con merito. Credo piuttosto che a Crotone sia successo l’imponderabile. Perché nessuno si attendeva che la Juventus potesse non vincere, specie dopo essere passata in vantaggio. Invece questo è il bello del calcio, quello che lo rende spettacolare e imprevedibile. Quello che attira la gente negli stadi. Allegri e Sarri? Apprezzo entrambi perché sanno sfruttare bene le caratteristiche dei propri giocatori. E poi per me la classifica è sacra. E finora hanno fatto benissimo. La differenza sta proprio nello scontro diretto dell’andata. Juve favorita? Gioca in casa e questo un po’ conta. Ma ogni partita fa storia a sé. E poi Sarri in trasferta non ha mai perso in questo campionato".