© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex portiere di Napoli e Juventus, Dino Zoff, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del debutto di Meret con la maglia della Nazionale italiana: "Meret c’era già prima nel trio e credo abbia qualche possibilità in più. L’importante è esordire ed essere lì a disposizione per ogni evenienza. In cosa deve migliorare? Mi sembra molto completo però è una regola di vita, migliorare sempre. C’è sempre da imparare nonostante ci siano già le qualità di partenza. Moralmente, caratterialmente, bisogna sempre migliorare".