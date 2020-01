© foto di Federico De Luca

Lo storico ex portiere della Juventus, Dino Zoff, ha parlato a Firenzeviola.it in vista della sfida contro i viola e soffermandosi sul potenziale paragone tra i due portieri polacchi, ovvero Szczesny e Dragowski: "Credo che Dragowski abbia la possibilità raggiungere il bianconero, però non forziamo i tempi. Ci vuole pazienza e se crescerà non lo escludo. Il tempo lo chiarirà, anche se non voglio fare una classifica tra portieri e per me sono entrambi di valore".