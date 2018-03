Zola: "Inghilterra avanti, ci manca il talento più che il denaro"

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

L'ultima vittoria dell'Italia a Wembley risale al 12 febbraio 1997, quando il gol decisivo fu firmato da Gianfranco Zola. Magic Box ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Erano altri tempi, oggi siamo in crisi anche nel calcio", l'esordio di Zola. Che poi prosegue: "Gli inglesi sono più avanti, a noi ci manca il talento più che il denaro". Quindi una considerazione sulla Nazionale di oggi: "Verratti deve giocare davanti alla difesa, non è una mezzala. Balotelli? Non si discute, ma i comportamenti pesano".