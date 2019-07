Zola: "Sono contento che Barella sia andato all'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, ex allenatore del Cagliari nella stagione 2014/2015, è intervenuto ai microfoni di FC Inter News per poter commentare l'arrivo di Nicolò Barella in nerazzurro: "Con me ha esordito a Parma, in una partita di Coppa Italia. Il suo impatto fu estremamente positivo: era molto giovane, ma si vedeva subito che aveva una grande personalità. E quella personalità l'ha portato a diventare un titolare nel Cagliari".

L'ex vice di Sarri al Chelsea ha elogiato il centrocampista e la scelta di firmare con l'Inter: "Sono contento che Barella sia andato all'Inter e che l'Inter abbia preso Barella, perché credo sia un giocatore con grandi margini di miglioramento: in una squadra come quella nerazzurra, e con un allenatore come Conte, potrà crescere ancora. Ora non conosco tutti i dettagli economici, ma se dovessero scattare i bonus e dovesse diventare uno dei giocatori più pagati della storia nerazzurra sarei felice, perché vuol dire che sta crescendo bene e che ha centrato i suoi obiettivi".