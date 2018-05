Zonca su La Stampa: "Allegri, trasformista che ha smontato il sarrismo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giulia Zonca, firma de La Stampa, traccia un ritratto di Massimiliano Allegri nel quotidiano torinese oggi in edicola. "Il tecnico trasformista che cambia tattica, uomini e (forse) panchina". L'allenatore che vince non piace a tutti. Non scalda la curva ma sa come gestire gli uomini e ha smontato il 'sarrismo'.