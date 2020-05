1° maggio 2005, Messi segna all'Albacete. È il primo di una lunghissima serie di gol

Anniversario speciale per Lionel Messi. L'argentino, il 1° maggio del 2005, segnò la sua prima rete con a maglia del Barcellona. L'avversario era l'Albacete e l'allora diciottenne promessa raccolse un cucchiaio di Ronaldinho e superò il portiere in uscita con un pallonetto. Quindici anni dopo, Lionel Messi è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, se non il più grande. E i gol col Barcellona sono diventati 627, contanto anche quelli con l'Argentina invece sono 697. Quasi tutti col sinistro (581). Il Siviglia è la vittima preferita della Pulga, con 37 reti subite, seguito dal Valencia con 31, l'Atlético con 28 e il Real Madrid con 26. La stagione 2011-12 è quella dei record: 83 reti complessive, 73 di esse col Barcellona. Col club ha vinto tutto quello che si poteva vincere e individualmente è stato capace di vincere per 6 volte il Pallone d'oro. L'unico cruccio con l'Argentina, dove nonostante una selezione competitiva e una Copa América giocata in casa non è mai riuscito a vincere.