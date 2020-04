100mila biglietti venduti per un match invisibile: l'idea anti-crisi della Lokomotive Lipsia

100mila biglietti venduti per una partita invisibile e contro un avversario altrettanto invisibile. E' questa la trovata del Lokomotive Lipsia, club storico in Germania finalista della Coppa delle Coppe nel 1987 e ora in quarta serie con un pubblico medio di 3mila persone. La società ha escogitato questo evento virtuale che si terrà l'8 maggio vendendo i biglietti a un euro chiedendo di sostenere la società con l'acquisto del tagliando. L'obiettivo è quello di raggiungere i 120mila biglietti, gli stessi venduti proprio per quella sfida di fine anni '80 con il Bordeaux. Considerato che in questa stagione il record di presenze è stato di circa 4500 spettatori contro l'Energie Cottbus, raggiungere questo primo traguardo è stato già un grande successo. Un portavoce del club ha spiegato così l'iniziativa: "I soldi raccolti serviranno per sostenere le spese societarie: abbiamo 300 giovani giocatori e dovremo pagare il personale per prenderci cura delle strutture. Ci sarà una trasmissione in diretta dallo stadio con commentatori che racconteranno la partita, ma non posso svelare più di questo". A riportarlo è la BBC.