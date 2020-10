19 mesi dopo, Rashford punisce ancora il PSG nel finale: "Che bella sensazione"

Eroe della serata di Parigi per la seconda volta in 19 mesi, Marcus Rashford ha raccontato a BT Sport il suo exploit: "È un bella sensazione aver segnato ancora, ma la cosa principale è aver vinto la partita. Ora siamo in una grande posizione di classifica, ma siamo solo alla prima giornata. Dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e intensità anche nelle prossime partite. Un altro gol all'ultimo? Quando ti trovi in questa situazione sai che può essere la tua ultima possibilità e devi fare del tuo meglio per sfruttarla. Stavolta è successo e ci ha portato i tre punti".