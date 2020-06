2.Bundesliga, risultati e classifica finale: suicido Amburgo, Heidenheim al playoff. Stoccarda su

Risultati decisamente a sorpresa quelli emersi dagli ultimi 90 minuti di Zweite Bundesliga, in cui tutte le partite si giocavano oggi alle 15:30. E se la promozione ed il primo posto dell'Arminia Bielefeld non erano già più in discussione da tempo, lo stesso non si poteva dire del secondo posto, con promozione diretta e del terzo che dà l'accesso al playout contro il Werder Brema. A salire è stato lo Stoccarda, nonostante la sconfitta, visto che anche Amburgo e Heidenheim hanno fatto lo stesso: peccato per lo storico club di Bundes che, così facendo, a prendersi la piazza siano stati questi ultimi. Altra vittima nobile degli ultimi 90 minuti è il Norimberga, cui non basta un pareggio per evitare lo spareggio, con beffa in volata subita dal Karlsruher.

Risultati 34^ giornata

Amburgo - Sandhausen 1-5

Arminia Bielefeld - Heidenheim 3-0

Dynamo Dresda - Osnabruck 2-2

Greuter Furth - Karlsruher 1-2

Hannover - Bochum 2-0

Holstein Kiel - Norimberga 1-1

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 1-2

Stoccarda - Darmstadt 1-3

Wehen Wiesbaden - St. Pauli 5-3

Classifica finale: Arminia 68; Stoccarda 58; Heidenheim 55; Amburgo 54; Darmstadt 52; Hannover 48; Aue 47; Bochum 46; Furth 44; Sandhausen, Kiel e Regensburg 43; Osnabruck 40; St. Pauli 39; Karlsruher e Norimberga 37; Wehen 34; Dresda 32.