5 marzo 2000, l'Inter di Lippi vince il derby della Madonnina

Il 5 marzo 2000 l'Inter vince il derby contro il Milan, battendolo 2-1. L'avvio era stato tutto dei rossoneri con Boban che aveva cercato di prendere per mano la sua squadra, poi però progressivamente i nerazzurri - guidati in panchina da Marcello Lippi - hanno preso il sopravvento e sul finire del primo tempo hanno trovato la rete con Zamorano su assist di Recoba. Nella ripresa ecco un palo di Recoba, con un'Inter sempre più carica e convinta. Non a caso è arrivato il raddoppio interista con un tiro di Di Biagio che ha battuto Abbiati dopo uno scambio tra Seedorf e Zamorano. Zaccheroni, tecnico del Milan, ha provato a cambiare (era il 18' del secondo tempo) inserendo Albertini ma l'Inter non ha corso pericoli. Solo un rigore dubbio concesso per un atterramento di Shevchenko da parte di Simic ha riaperto per un attimo la partita (dal dischetto ha realizzato l'ucraino). Il derby è così andato ai nerazzurri che in classifica si sono portati a meno sette dalla capolista Juventus.