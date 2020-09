7 settembre 1893, nasce il Genoa Cricket and Athletic Club

Il 7 settembre 1893 in via Palestro 10 a Genova un gruppo di inglesi che soggiornavano nella città ligure ufficializzarono un circolo di attività sportive: nacque il Genoa Cricket and Athletic Club, gruppo sportivo per la pratica di diversi sport importati dal Regno Unito fra cui il cricket, la waterpolo (l'attuale pallanuoto) e il football. Quest'ultimo aveva un ruolo marginale ma l'interesse che questo sport suscitò in città cambiò ben presto le cose. Primo presidente Charles De Grave Sells, primo terreno di gioco quello di Pazza d'Armi del Campasso a Sampierdarena. Solo nel 1896, con l'avvento di James Richardson Spensley il Genoa divenne un club prettamente calcistico.