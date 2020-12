72mila biglietti venduti ma stadio vuoto. I tifosi della Dinamo Dresda al fianco del club

La Dinamo Dresda, squadra di terza divisione tedesca, ha reso noto di aver venduto più di 72.000 biglietti per la partita di coppa in casa contro il Darmstadt, disputata martedì. La gara, ovviamente, si è giocata in uno stadio... vuoto, ma i tifosi non hanno voluto mancare l'occasione per sostenere finanziariamente e simbolicamente la propria squadra. Per la cronaca, i sassoni hanno ceduto 0-3 contro gli avversari, perdendo la possibilità di arrivare ai sedicesimi di coppa.