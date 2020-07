A Leeds una strada per il Loco: presto l'inaugurazione di Marcelo Bielsa way

Tutti pazzi per il Loco. A Leeds la sbornia per la promozione in Premier League - un ritorno atteso 16 anni - non è ancora passata e in città cominciano le iniziative per omaggiare l'artefice dell'impresa, Marcelo Bielsa. Al tecnico argentino sarà subito intitolata una strada, quella che collega il centro commerciale Leeds Trinity con Commercial Street. Fino a fine mese, da Trinity Leeds diventerà Trinity Leeds United, poi sarà Marcelo Bielsa Way.