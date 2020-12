A Madrid c'è un grande scontento: per Marcelo mai così tanta panchina dai tempi di Capello

vedi letture

Una delle decisioni più difficili per Zinedine Zidane è sicuramente quella di lasciare Marcelo in panchina. E il tecnico francese non lo ha mai nascosto, non foss'altro per il contributo fondamentale dato dal brasiliano in tutti i successi ottenuti dal Real Madrid nel quinquennio d'oro 2013-2018, quello che portò in bacheca quattro Champions (tre consecutive). Il calcio, però, non è uno sport di "riconoscenza", perché conosce solo il presente. E la realtà dice che questo momento il Real Madrid, con Marcelo in campo, è una squadra più debole. Il terzino ha disputato sei partite e i Blancos ne hanno perse quattro (Shakthar, Alavés, Cádice e Valencia). Negli ultimi sei match non è sceso in campo e il Real ha solo vinto. Marca sottolinea che Marcelo non si trovava in una situazione simile dall'anno del suo arrivo Bernabeu (gennaio 2007), quando alla guida del Real c'era Fabio Capello: dopo il debutto al Riazor contro il Deportivo, fu costretto a guardare diverse partite di fila dalla tribuna, così come 10 delle ultime 11. La situazione, ovviamente, non fa piacere a nessuno e a questo punto sembra inevitabile l'addio a giugno.