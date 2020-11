A. Madrid, Simeone: "Ricordo quando Maradona mi ospitò a casa sua a Siviglia"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata con la Lokomotiv Mosca, ma anche di Diego Armando Maradona, con cui ha condiviso la nazionale argentina: "E' dura, è difficile, come per tutti quelli che hanno vissuto esperienze insieme a Diego. Se ne va un mito. Come persona con me si è sempre comportato fantasticamente, prendendosi cura di me, invitandomi a casa sua quando eravamo a Siviglia. Mi ha mostrato come fosse la nazionale argentina, cosa significava giocare per quella maglia. Nel momento in cui mi hanno raccontato che non c'era più ho detto: 'No, no, non se ne può andare'. Sicuramente gironzolerà per i campi di calcio, perchè è stato ed è il migliore del mondo".

Sulla partita: "Ci è mancata forza e freschezza. L'orologio è contro chi deve tenere il pallone del gioco. Non siamo riusciti a trovare la strada per il gol. La Champions League quest'anno si è un po' complicata. Abbiamo mantenuto l'atteggiamento per tutta la partita. Ci è mancata freschezza nel duello individuale e più lucidità nell'ultimo passaggio, ma non è facile quando gli avversari sono chiudi. Con le occasioni create avremmo potuto segnare un gol. Dobbiamo fare i conti con ciò che ci aspetta. Sarà la chiave per fare bene contro il Bayern".