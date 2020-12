A Manchester la beneficenza è di casa. Il City aiuta le famiglie povere: regali e pasti per Natale

Lodevole iniziativa del Manchester City, che ha deciso di impegnarsi per aiutare le famiglie più povere della città. Oltre 5.000 regali sono stati incartati e consegnati ai bambini della Manchester East Primary School e a quelli segnalati dal Consiglio Comunale, e sono stati donati 500 pasti alle famiglie locali nella parte orientale, centrale e meridionale di Manchester: "Il nostro staff, i giocatori e gli allenatori hanno lavorato a fondo questo dicembre per portare un po' della magia del Natale alla comunità di Manchester, attraverso la donazione di fondi, migliaia di regali e innumerevoli ore di supporto a coloro che hanno più bisogno", ha scritto il club sui profili ufficiali.

Our staff, players and coaches have dug deep this December to bring some Christmas magic to the Manchester community with the donation of funds, thousands of gifts and countless hours of support to those that are most in need 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/KPWKhXC9g3

— Manchester City (@ManCity) December 18, 2020