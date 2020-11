A Sao Tome e Principe non bastano Ronaldo, Iniesta e Quaresma: il Sudafrica vince 2-0

vedi letture

Quaresma, Ronaldo e Iniesta. Tutti insieme, nella stessa squadra. È successo stasera (per 2' più recupero) e ovviamente non ci riferiamo alle celebrità, ma a tre semi-sconosciuti calciatori di São Tomé and Príncipe, piccola nazione insulare africana vicina all’equatore che stasera ha affrontato il più quotato Sudafrica, perdendo per 2-0 nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Ronaldo, manco a dirlo, fa l'attaccante nel GR Amigos Paz, club appartenente al Campeonato de Portugal, massimo torneo amatoriale del Paese lusitano. Iniesta è invece un centrocampista di 28 anni e gioca in patria, nel Praia Cruz. Quaresma, vero nome Dilson Neves Quaresma, è invece un terzino classe 1994, tesserato per il Rei Amador.