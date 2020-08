A sei giorni dalla finale, l'esordio in Ligue 1: il PSG chiede di spostare la sfida col Lens

La stagione 2019/20 del Paris Saint-Germain è terminata ieri con la sconfitta nella finale di Champions League, ma il club parigino non avrà molto tempo per riflettere sulla sconfitta: la Ligue 1 2020/21, infatti, è già cominciata e sabato sera la squadra di Tuchel dovrebbe esordire in casa del Lens per la sfida della seconda giornata (la prima partita, contro il Metz, è stata rinviata al 16 settembre). Solo sei giorni di riposo, che preoccupano il club parigino: la società, secondo Telefoot, avrebbe chiesto alla Lega calcio francese di posticipare anche questa gara. Domani dovrebbe arrivare la risposta.