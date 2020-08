A settembre può finire l'incubo di Ronaldinho: il brasiliano lavora al rilascio

Potrebbe finire l’incubo per Ronaldinho. L’ex stella di Barcellona e Milan è stato arrestato lo scorso 6 marzo in Paraguay per essere in possesso di documenti falsi e, dopo essere stato in prigione, era passato agli arresti domiciliari. Come riporta Olé, a settembre il brasiliano potrebbe essere essere rilasciato.