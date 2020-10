A Simeone non è andata giù la cessione di Thomas. Atletico al lavoro: 3 nomi per gennaio

La partenza improvvisa e non programmata di Thomas Partey (direzione Arsenal) non è piaciuta a Diego Simeone. Il centrocampista ghanese era particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche uniche e sarà difficilmente sostituibile. Torreira è un giocatore molto diverso, così la dirigenza dell'Atletico Madrid potrebbe essere costretta a tornare sul mercato a gennaio per accontentare il tecnico argentino: sul taccuino ci sono i nomi di José Campaña, Geoffrey Kondogbia e Mauro Arambarri. Lo riporta Marca.