A Valencia scoppia il caso Kondogbia: l'ex Inter non si è allenato dopo l'attacco al presidente

Il caso Geoffrey Kondogbia continua a farla da padrone a Valencia. Dopo lo sfogo sui social all'indirizzo del presidente dei pipistrelli, il centrocampista ex Inter questa mattina non si è allenato a causa di un presunto fastidio al tallone. Kondogbia, come riporta As, si presentato al centro sportivo di Paterna appena 15 minuti prima della seduta mattutina ed è andato direttamente a svolgere i consueti test per il Coronavirus.

Al classe '93 - aggiunge il quotidiano spagnolo - non è affatto andata giù la sua mancata cessione nelle ultime ore di mercato, tanto da aver scritto pubblicamente di sentirsi ingannato da Anil Murthy.