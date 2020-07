A Villarreal per ripetere i fasti di Siviglia: Emery prova a rilanciarsi dopo i flop a Londra e Parigi

Unai Emery ricomincia da Villarreal, dall'amata Europa League e dalla sua Spagna dopo essere uscito ridimensionato dalle ultime avventure estere.

I FLOP ALL'ESTERO - A Londra il suo profilo è stato ridimensionato, fra risultati al di sotto delle aspettative e un rapporto non idilliaco con l'ambiente: "Mi sono sentito solo" ha dichiarato circa il suo periodo ai Gunners riferendosi alla dirigenza, rea di non averlo protetto nei momenti di difficoltà. E di non averne assecondato le richieste di mercato, come l'acquisto di Pépé al posto di uno Zaha gradito al tecnico. Con lo spogliatoio diverse le frizioni: da Mkhitaryan, che ha dichiarato di aver lasciato l'Arsenal a casa sua, a Mesut Ozil fino al caso Xhaka. "Forse non riesce a ottenere il meglio dai grandi giocatori, non ha un buon rapporto con loro" ha detto di lui Stephan Lichtsteiner. Una padronanza non eccellente dell'inglese ha fatto il resto a livello di comunicazione.

LA DIFFICILE EREDITA' DI JAVI CALLEJA - Poteva essere, l'esperienza londinese, quella del riscatto dopo i due anni al Paris Saint-Germain il cui bilancio non può che essere negativo: dalla Ligue 1 persa nel 2017 al 6-1 subito contro il Barcellona. Il ritorno in Spagna aveva già rilanciato il curriculum di Emery: quando arrivò a Siviglia era reduce da un flop allo Spartak Mosca. A Villarreal avrà l'occasione di rifarsi, lontano dai riflettori e senza primedonne. ma raccogliendo l'eredità di Javi Calleja che alla guida del submarino amarillo ha fatto un grande lavoro, conducendo la squadra al quinto posto dopo un ruolino di marcia post-lockdown spaventoso: 22 punti in 11 partite. Non sarà facile fare meglio.