Accolto il ricorso del Manchester City, la reazione del club inglese alla sentenza del CAS

Il CAS ha ribaltato la sentenza della UEFA, permettendo così al Manchester City di partecipare alla prossima Champions League. Un verdetto accolto con grande soddisfazione dal club inglese, che ha commentato: 'Mentre il Manchester City e i suoi consulenti legali devono ancora rivedere la sentenza completa della Court of Arbitration for Sport (CAS), il club accoglie la sentenza odierna in modo favorevole. La sua posizione è stata rivalutata e il corpus di prove che è stato in grado di presentare è risultato decisivo. Il club desidera ringraziare i membri del CAS per la loro diligenza e il giusto processo che hanno amministrato".