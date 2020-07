Accuse all'ex capo delle giovanili del Chelsea: "Mi chiamava sgranocchiatore di mango"

Due ex giocatori dell'Academy del Chelsea, hanno parlato in forma anonima alla BBC per raccontare il periodo vissuto con i Blues quando le giovanili erano guidate da Gwyn Williams, accusato di razzismo e sessismo con il caso che è stato presentato presso l'Alta Corte di giustizia e verrà discusso nel 2022: "Gli abusi e il bullismo mi hanno portato a problemi di relazione, depressione e mi ha rovinato per tutta la vita - ha dichiarato uno dei ragazzi ricordando quando il dirigente lo costringeva a mostrare il pene agli altri compagni - Dopo che ha lasciato l'Academy nel 2003 è arrivato a essere anche più importante del manager Claudio Ranieri, di cui era assistente e le nostre lamentele furono risolte dalle "spallucce" di dirigenti e club. Mi chiamava sgranocchiatore di mango e poi mi chiedeva quante borse avessi rubato o quante anziane avessi rapinato. In qualsiasi momento e ovunque, succedeva di continuo. Ti dicevano queste cose con un sorriso sul volto come fosse un semplice scherzo. Questo caso è importante, chiediamo giustizia e uguaglianza, perché in futuro non succeda più a nessun bambino, nessun calciatore, maschio o femmina, nessuno si deve sentire solo e deve sapere che può parlare in caso di abusi razzisti in qualsiasi squadra sia".