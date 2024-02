Ufficiale Acquisto sul gong per il Kasimpasa: dallo Sporting arriva il portoghese Rochinha

vedi letture

Sul gong il Kasimpasa, club turco attualmente sesto in classifica, ha reso noto l'accordo con lo Sporting Club di Portogallo per l'acquisto dell'ala sinistra portoghese Diogo Filipe Costa Rocha, meglio nota come Rochinha. In prestito ai qatarioti dell'Al-Markhiya SC nella prima parte di stagione, si tratta di un calciatore classe '95 cresciuto tra Boavista e Benfica che nel corso della sua carriera ha giocato anche in Inghilterra con la maglia del Bolton e in Belgio con quella dello Standar Liegi.

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝 Kasımpaşamız, Portekizli oyuncu Diogo Filipe Costa Rocha, bilinen adıyla Rochinha ile anlaşma sağladı. Kasımpaşamıza hoş geldin #Rochinha!#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı pic.twitter.com/5y4aUBASmC — Kasımpaşa (@kasimpasa) February 9, 2024

In Turchia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino a stasera. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.