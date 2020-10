Adama Traore ora deve scegliere: convocato da Spagna e Mali, l'ultima parola spetta a lui

Adama Traore deve scegliere. L'esterno del Wolverhampton, naturalizzato spagnolo ma di origini maliane, in queste ore prenderà una decisione circa la maglia della Nazionale che vuole indossare. Ed il motivo è presto detto: il classe '96, in vista dei prossimi impegni internazionali, è stato convocato sia dalla Spagna che dal Mali.

Luis Enrique lo ha inserito nella lista per le gare con Portogallo, Svizzera e Ucraina, ma pure il ct maliano Mohamed Magassouba lo ha convocato per le gare contro Ghana e Iran. La scelta quindi è tutta nelle sue mani, anche se tutto lascia pensare ad un futuro con le Furie Rosse vista che lo stesso giocatore si è sempre detto propenso verso questa opzione.