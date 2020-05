Addio fattore campo, in Bundesliga appena tre successi casalinghi in 18 partite

Se tre indizi fanno una prova, non ci rimane che aspettare il turno infrasettimanale per averne la certezza: con la necessità di giocare le partite a porte chiuse, il fattore campo è stato azzerato. Lo dicono i numeri della Bundesliga. L'ultimo turno ha fatto registrare due vittorie appena, quelle di Hertha nel derby e del Bayern contro l'Eintracht. Due successi peraltro pronosticabili, data la differenza a livello tecnico. Per il resto si sono viste addirittura cinque vittorie esterne e due pareggi. Risultati peraltro in alcuni casi sorprendenti, come il successo del Werder Brema penultimo a Friburgo e dell'Augsburg a Gelsenkirchen. Sorprende meno il successo del Borussia Dortmund, sesto consecutivo in questo campionato dove a farne le spese stavolta è il Wolfsburg. L'assenza di pubblico ha senz'altro aiutato il Bayer Leverkusen di espugnare il Borussia Park di Monchengladbach. Le "aspirine" fin qui stanno sfruttando al meglio la situazione, con due successi su due in trasferta. Si è permesso persino di dilagare il Lipsia a Magonza. Già una settimana fa era arrivato il primo dato indicativo, col solo Dortmund capace di vincere davanti al pubblico amico, a fronte di cinque successi esterni. Un recente studio aveva confermato come, senza il pubblico, le vittorie della squadra di casa crollano dal 46 al 36%, mentre quelle degli ospiti salgono dal 26 al 34%.