Addio Maradona, l'omaggio del Santos: "Insieme al nostro Pelé il più grande numero 10 di sempre"

Il Santos, club da sempre associato a Pelé, fa le sue condoglianze a Diego Armando Maradona, che ha conteso a O Rey la palma di miglior calciatore di tutti i tempi: "Il club della mitica maglia numero 10 è profondamente addolorato per la morte di uno dei due maggiori giocatori che abbiano vestito questo numero. Un genio in campo e uno dei grandi amici del nostro Rey Pelé fuori dal campo. Un peccato che, per molto poco, non abbia vestito il Manto Sagrado. Riposa in pace, Maradona.