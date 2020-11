Addio Maradona, la speranza del Piojo Lopez: "Ora guiderà l'Argentina a un altro Mondiale"

vedi letture

Anche Claudio Lopez, el Piojo ammirato in Italia con la maglia della Lazio, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona: "È un momento molto triste. una notizia inaspettata. Diego era qualcuno che significava così tanto per noi, a livello sociale e calcistico. Questa è la vita e si spera che ci guidi dall'alto per vincere un altro Mondiale, come quello che è riuscito a conquistare lui".