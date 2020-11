Addio Maradona: Lineker, il rivale di Messico '86: "Troverai conforto nelle mani di Dio..."

Gary Lineker ha commentato la morte di Diego Armando Maradona. L'ex centravanti della nazionale inglese fu capocanoniere a Messico '86, andando in rete nella famigerata Argentina-Inghilterra 2-2, quella della mano de Dios seguita dal gol del siglo: "È stato di gran lunga il miglior giocatore della mia generazione e probabilmente il più grande di tutti i tempi. Dopo una vita benedetta ma travagliata, spero che tu possa trovare un po' di conforto nelle mani di Dio".

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020