Addio Maradona, minuto di silenzio intenso prima di Everton-Leeds: Ancelotti commosso

Un avversario, ma soprattutto un amico. E così, il minuto di silenzio dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona è stato vissuto in modo molto intenso da Carlo Ancelotti, visibilmente commosso a pochi istanti dalla sfida contro il Leeds di Bielsa.

👏 | Players and staff from both sides paid tribute to Diego Maradona ahead of Everton's clash with Leeds United.pic.twitter.com/JhQH9SMWJS

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2020