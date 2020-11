Addio Maradona, Mourinho: "Mi chiamava quando perdevo. Una leggenda, mi mancherà"

Anche José Mourinho ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni: "Non ci sono parole, mi dispiace molto. L'ho incontrato in 6-7 occasioni, seguì alcuni allenamenti a Madrid e Milano, poi in alcuni eventi FIFA. Mi dispiace non aver trascorso più tempo con lui. Sarà sempre quello che mi chiamava quando perdevo, non quando vincevo. Era una leggenda, mi mancherà".