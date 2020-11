Addio Maradona, Rivaldo: "Mi voleva bene, era affettuoso con Pelè. Non c'era rivalità"

Anche Rivaldo, ex giocatore di Barcellona e Milan è stato colpito dalla morte di Diego Armando Maradona: "Conoscere Maradona personalmente è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Mi voleva molto bene e ogni volta che poteva lo dimostrava sui media. Lo ammiravo da piccolo, guardavo il suo modo di giocare con il piede mancino, proprio come me. Ho sviluppato un ottimo rapporto con lui e quando ho saputo della sua morte sono stato molto male. Ho ascoltato per l'ultima volta i messaggi audio che mi aveva mandato e non potevo credere che il Diego che mi parlava fosse morto e non fosse più con noi. Era sempre affettuoso con Pelé e con Edmundo. La rivalità Brasile-Argentina non aveva importanza. Ci mancherà".