Addio Maradona, Valdano ricorda Maradona in diretta TV e non trattiene le lacrime

Jorge Valdano, ex compagno di Diego Armando Maradona con la Seleccion, con la quale ha vinto il Mondiale del 1986, ricorda il Diez in diretta a Movistar+: "Mi ha sorpreso molto e come tutti sono immensamente addolorato per il giocatore e l'uomo" ha dichiarato, prima di arrendersi all'emozione scoppiando in un pianto in diretta.