Addio Paolo Rossi, il ricordo di France Football: "Eroe dell'Italia. Coinvolto nel calcioscommesse"

Trova eco anche sulla stampa internazionale la scomparsa di Paolo Rossi, leggenda del calcio italiano morto questa notte all’età di 64 anni. A dare risalto alla notizia è stato pochi minuti fa anche France Football che oltre alla vittoria del Mondiale 1982 per Pablito ricorda anche il Pallone d’Oro vinto nello stesso anno, così come lo scandalo calcioscommesse che vide protagonista l’ex Juventus ad inizio anni ’80 per il quale fu squalificato per tre anni salvo una riduzione di pena arrivata proprio prima del Mundial spagnolo.