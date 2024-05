Ufficiale Adesso è davvero finita: il Barcellona comunica l'esonero di Xavi Hernandez

Con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, il Barcellona ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con Xavi Hernandez. "Il presidente del FC Barcelona, ​​​​Joan Laporta ha annunciato questo pomeriggio a Xavi Hernandez che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25 - si legge nella nota -. L'incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper ed erano presenti il ​​vicepresidente sportivo Rafa Yuste, il direttore sportivo Anderson Luís de Souza, Deco, nonché gli assistenti di Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre. L'FC Barcellona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, che si aggiunge a una carriera senza precedenti come giocatore e capitano della squadra, e gli augura tutta la fortuna del mondo. Xavi Hernández dirigerà la sua ultima partita da allenatore della prima squadra questa domenica a Siviglia. Nei prossimi giorni il Barcellona informerà sulla nuova struttura della prima squadra".

▶ Comunicat del FC Barcelona https://t.co/wwUVnbJqqz — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 24, 2024

Nelle ultime ore, il Barcellona ha mosso passi decisivi per il suo successore: si tratta del tedesco Hans-Dieter Flick, tecnico che firmerà un accordo su base annuale con opzione per la stagione successiva (che coinciderà con la fine del mandato da presidente di Joan Laporta).