Adesso Pogba diventa un caso: dure critiche anche in Francia da parte de L'Equipe

Un autunno difficile e un inverno "che si annuncia glaciale". L'Equipe oggi in edicola dedica un commento lungo e molto duro a Paul Pogba che sportivamente sta attraversando il momento più basso della sua recente carriera. Non più titolare e perno del Manchester United, ieri una prestazione deludente contro la Finlandia nell'inatteso ko per 2-0 in casa. Sostituito al 57' da N'golo Kanté, è finito ancora nel mirino della critica per l'ennesima gara flop di questa stagione.